Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın hayalindeki üniversiteyi ve bölümü kazanmak için ter dökeceği YKS öncesi sınav yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar...