YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi araştırmaları ile YKS sınav giriş belgesi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS başvuruları sona ererken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır? İşte detaylar...
ÖSYM ile her yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen bilgiler...
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.