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        Haberler Bilgi Yaşam YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2024 üniversite sınavı YKS giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 üniversite sınavı YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda geri sayım sürüyor. Hayalindeki üniversite ve bölümü kazanabilmek için tüm yıl boyunca hazırlanan adaylar, YKS giriş yerleri belgesi ile sınava girecek. Bu kapsamda gözler "Üniversite sınavı YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM ile 2024 YKS giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:51
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        Üniversite sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi merakla beklenen YKS sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2024 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

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        YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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        YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

        Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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        Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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        SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR

        Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

        Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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