YKS sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili değişiklik gündeminin olmadığını belirtti
Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:48 Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili değişiklik gündeminin olmadığını söyledi.
Tekin, "YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar. Hiçbir yerde 'Sınav sistemi değişecek' demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek" ifadelerini kullandı.
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