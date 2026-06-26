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        Haberler Gündem Eğitim YKS sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı

        YKS sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili değişiklik gündeminin olmadığını belirtti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        YKS sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemiyle ilgili değişiklik gündeminin olmadığını söyledi.

        Tekin, "YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar. Hiçbir yerde 'Sınav sistemi değişecek' demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek" ifadelerini kullandı.

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