ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile YKS sınav başvurusu 8 Mart'ta başladı. Sınav başvurusunun başlamasının ardından son başvuru tarihinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS başvuru kılavuzuna göre detaylar açıklandı.