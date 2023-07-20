YKS sonuçları açıklandı! İşte 2023 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM sınav sonuç sayfası üniversite sınavı YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin son dakika açıklamasının ardından gözler YKS sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Adaylar üniversite sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 ÖSYM sonuç sayfası ile YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter döken adaylar YKS sonuçlarını osym.sonuc.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabilecekler. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık üniversitelerde lisans ve ön lisans bölümleri için adayların tercih süreci de başlayacak. İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı....
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.