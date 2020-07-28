YKS sonuçları dün sabah saatlerinde açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç sınav sonuçlarına ulaştı. 2 ve 4 yıllık üniversiteler için tercih maratonu da beraberinde başlamış oldu. İşte YKS sonuçlarıyla ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." dedi.

YKS SONUÇLARI 2020

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM Başkanı üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

5 ADAY BİRİNCİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "YKS birincilerimizin illeri: TYT birincileri; 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; sözel: İzmir, eşit ağırlık: Osmaniye, sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" dedi.