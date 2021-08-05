2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının merakla beklediği 2021-YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerin gözleri 2021 boş kontenjanlara, ön lisans, lisans programlarının en yüksek ve en düşük başarı sıralamalarına çevrildi. İşte 2021 YKS taban ve tavan puanları....

2021 YKS TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla YKS tercihlerinin uzatıldığını duyurdu.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

2021 YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI: ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BAŞARI SIRALAMASI

2021 yılı YKS tercihleri üniversitelerin 2020 taban ve tavan puanları dikkate alınarak yapılacaktır. ÖSYM, YKS tercihlerinde yol gösterecek olan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS tercih kılavuzun adayların tercih sürecine, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarının başarı puanlarına dair detaylı açıklamalar bulunmaktır.

Üniversite tercihi yapacak adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

TABLO 4: 2021 YKS 4 YILLIK (LİSANS) PROGRAMLARI TABAN PUANLARI VE KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 3: 2021 YKS 2 YILLIK (ÖNLİSANS) PROGRAMLARI TABAN PUANLARI VE KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ