        Haberler Bilgi Gündem YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? TYT-AYT-YDT sonuç sorgula ÖSYM ekranı

        YKS tercih sonuçları açıklandı! 2025 YKS yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM ekranı

        ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından üniversite tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edildi. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TYT-AYT-YDT sonuç sorgulama ÖSYM ekranı...

        Giriş: 25.08.2025 - 21:09 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:09
        YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açıldı. Böylece 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca adayın hangi üniversite ve bölüme yerleştiği belli oldu. Peki, 2025 2025 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte, (TYT-AYT-YDT) YKS yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM ekranı...

        2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

        YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı.

        Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yaparak kazandığı okulu ve bölümü öğrenebilir.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak.

        ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

        Ancak YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
