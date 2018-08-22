YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta sona erdi. İstediği üniversiteye girebilmek için sınava iyice hazırlanan ve sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 2018

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercihlerin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat, ÖSYM tarafından resmi olarak bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde duyurulacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

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