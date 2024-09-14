YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemleri öğrenciler tarafından yapıldı, adaylar ise hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Bilindiği gibi, tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" ekranı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası e-Devlet uzantısı üzerinden yapılabiliyor. Peki, üniversite yerleştirme YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...
Gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, tercih ettikleri üniversitelere yerleşip yerleşemediklerini merakla beklerken, gözler ÖSYM’den gelecek açıklamada. Sonuçlar, her zamanki gibi ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" ve e-Devlet üzerinden Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla öğrenilebilecek. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? YKS ek tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...
2024 YKS EK TERCİHLER SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ancak YKS ek yerleştirme sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.
Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.