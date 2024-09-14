Gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, tercih ettikleri üniversitelere yerleşip yerleşemediklerini merakla beklerken, gözler ÖSYM’den gelecek açıklamada. Sonuçlar, her zamanki gibi ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" ve e-Devlet üzerinden Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla öğrenilebilecek. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? YKS ek tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...