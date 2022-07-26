YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı kılavuz ile YKS tercihlerinin başlangıç ve bitiş tarihini paylaştı. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?" ve "YKS tercihleri son gün ne zaman?" İşte YKS tercihleri hakkında detaylı bilgiler...