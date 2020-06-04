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YKS ve LGS'de maske takmak zorunlu olacak mı? MEB'ten "LGS'de maske" açıklaması

LGS ve YKS'de maske zorunluluğunun olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS ve LGS'ye sayılı gün kala bakanlıklar önemli açıklamalrda bulunuyor. Son olarak MEB "LGS'de maske takmak zorunlu mu?" sorusuna yanıt verdi. İşte LGS ve YKS'de maske takımı ile ilgili detaylar...

YKS ve LGS

LGS ve YKS'de maske takmak zorunlu mu? sorusu öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle farklı bir sınav süreci yaşayacak olan öğrenciler, koronavirüsten korunmanın en önemli parçası olan maske takmanın sınavda zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili LGS sınavına günler kala MEB'ten videolu cevap geldi.

LGS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

MEB yaptığı videolu paylaşımda, sınav sırasında maske takmak zorunlu mu? sorusuna, "Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkarabilirler" yanıtını veriyor. Ayrıca sınav binasına girişte öğrencilere maske dağıtılacağını da belirtiyor. MEB'in o videosu şöyle:

LGS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenerek 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav tarihini ilk olarak 7 Haziran 2020 olarak belirlemişti.

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

YKS'de maske takımının zorunlu olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bri açıklama yapılmadı.

YKS NE ZAMAN? 2020

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

Ancak Mart ayı sonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2020 YKS sınavının 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

YKS SAYAÇ 2020

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