Müzik kariyerine 1984'te başlayan ve 20 stüdyo albümüne imza atan Yngwie Malmsteen, 'Times Dergisi'nin 2009'da yayımladığı 'Tüm Zamanların En İyi 11 Elektrogitaristi' listesinde 9'uncu sırada yer aldı.



Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, 2001 ve 2003'te İstanbul ile Ankara'da konserler vermişti.



Fotoğraflar: AA, AP, Reuters