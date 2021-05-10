Evin içine dövüş arenası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKUMAR DAİRESİ... Son dakika: Evin içine dövüş arenası!
ABONE OL

Evin içine dövüş arenası!

Osmaniye’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kent merkezindeki bir evde, horoz dövüştüren ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamadan adli işlem başlatıldı

KUMAR DAİRESİ... Son dakika: Evin içine dövüş arenası!
Evin içine dövüş arenası!
0:00 / 0:00
İHA

Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, merkez Gebeli Mahallesi’nde bulunan bir evde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Hayvan Durum İzlemi (HAYDİ) ekipleri nöbetçi savcıdan alınan arama kararıyla adrese operasyon düzenledi.

150 BİN 152 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İHA'da yer alan habere göre içeriye giren ekipler kurulan arena başında horoz dövüştüren 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahıslara Kabahatler Kanunu, mesafe, maske ve kısıtlamayı ihlalden toplamda 150 bin 152 lira idari para cezası uygulandı.

DÖVÜŞ HOROZLARINA EZİYET ETMİŞLER

Operasyonda ele geçirilen 8 dövüş horozu HAYDİ ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde horozların eziyete maruz kaldığı anlaşıldı.

EZİYET İÇİN 10 BİN 400 TL CEZA

Bunun üzerine horozlara eziyet eden şahıslara horoz başına 10 bin 400 lira cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Horozlar Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tövbe duası nasıl okunur? İstiğfar duası okunuşu ve anlamı nedir? 2019 istiğfar duası diyanet
GÜNDEMTövbe duası nasıl okunur?
ZEHİR TARLASI... Son dakika: Fasulye serasına uyuşturucu baskını!
GÜNDEMFasulye serasına uyuşturucu baskını! "Kaynatıp ...
Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı?
GÜNDEMTam kapanma ne zaman bitecek?
AÖL sınav tarihleri 2021! Açık Lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? MEB AÖL sınavları hakkında
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Kadir gecesi duası nedir? Kadir Suresi okunuşu ve türkçe meali hakkında
GÜNDEMKadir Gecesi duası nedir?
ÖSYM 2021 DGS, YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuruları ne zaman? 2021 ÖSYM sınav tarihleri ne? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA: E-devlet ile Çalışma izin belgesi nasıl alınır? İzin belgesi alma ekranı
GÜNDEMÇalışma izin belgesi almak için tıklayın
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?
GÜNDEMRamazan Bayramı için geri sayım
82'NCİ İL! Son dakika! Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapılaşma korkunç!
GÜNDEMSisdağı Yaylası 82'inci il olarak anılmaya başlandı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri (10 Mayıs)