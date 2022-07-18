YKS sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. 3 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleşen üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercih tarihlerine çevrildi. YKS puanı ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapacak adaylar YKS tercih kılavuzunu araştırıyor. Peki YKS tercih robotu (kılavuzu) yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS tercih tarihleri...