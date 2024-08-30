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        Haberler Gündem Eğitim YÖK üniversite öğrencilerini sahte burs mesajlarına karşı uyardı - Haberler

        YÖK üniversite öğrencilerini sahte burs mesajlarına karşı uyardı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burs dolandırıcılığı konusunda öğrencileri uyardı. YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıklarının ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtilerek, "Bu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiği şikayetleri kamuoyunda yer almış ve bu şikayetler kurumumuza da ulaşmıştır. Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:15
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        YÖK'ten üniversite öğrencilerine 'sahte burs' uyarısı!
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        Yapılan açıklamada söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bu bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı ve Yükseköğretim Kurulunun YÖK Destek Burslarına ilişkin duyuruları konusunda kurulun resmi internet sayfasının (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri) takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursuna hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.

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        Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

        "SMS YOLUYLA GELEN BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN"

        ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan da e-posta ve sosyal medyada güvenlik ayarlarının iyi yapıldığı takdirde mesajların engellenebildiğini ancak SMS yoluyla kişilere doğrudan ulaşılabildiğine dikkat çekti.

        Doç. Dr. Tezcan, şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerin adına banka hesabı açabilmek için öğrenciler bazen ‘burs kazandınız’ benzeri yalan haberlerle kandırılmakta, bazen de küçük bir maddi gelir karşılığında hesap açmaları istenmektedir. Fakat yasa dışı yapılacak işlemler öğrencilerin hesapları üzerinden yapıldığı için, yasalar karşısında öğrenciler hesap vermek zorunda kalmaktadır. Bu noktada öğrencilere düşen sorumluluk kesinlikle SMS ile gelen bir bağlantıya tıklamamaları olmalıdır. GSM operatörlerine düşen sorumluluksa dolandırıcılık için kullanılacağı düşünülen bağlantıları tespit edip, bu bağlantıları içeren SMS'leri müşterilerine göndermemektir.”

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        YÖK DESTEK BURSU NEDİR, NASIL ALINIR?

        “Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu” için herhangi bir başvuru yapılmaz. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirli başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilere doğrudan verilir.

        Devlet üniversitelerinde desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk 15 tercihi arasında yer veren ve bunlardan bir tanesine ilk üç sırada yerleşip kayıt olan öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aylık olarak verilir.

        2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik programlarındaki öğrencilerin desteklenmesine karar verilmiştir.

        Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenen öğrenci ve burs tutarları ilgili üniversitelere bildirilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere iletilen bursların kaynak aktarım süreci öğrenci ve üniversite arasında yürütülür. Burs almaya hak kazanan öğrencilere Üniversiteler aracılığıyla kaynak aktarımı yapılır.

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