        YÖKDİL başvuruları başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı

        Giriş: 21.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:56
        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 8 Mart'ta yapılacak sınavın başvuruları 29 Ocak'a kadar devam edecek.

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

        Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.

