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        Haberler Gündem YÖKDİL sınav sonucu sorgulama: 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL sınav sonucu sorgulama: 2024 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1, 25 Şubat Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. YÖKDİL sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişime sunulacak. İşte 2024 YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:55
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        YÖKDİL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Adayların doğru cevapları toplanarak 100 üzerinden değerlendirmeye alınacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL sınavında alınan puanlar 5 yıl geçerli olacak. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek.

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        YÖKDİL/1 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.

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        YÖKDİL SINAVI

        2024-YÖKDİL/1 sınavı 25 Şubat Pazar günü Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlendi. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav saat 10.15'te başladı. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

        İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

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        SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ
        Kağıt tabanlı ve elektronik olarak uygulanan YÖKDİL sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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