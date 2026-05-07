YÖKDİL SINAV TAKVİMİ 2026: YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL/2 başvuru ve sonuç açıklama tarihleri açıklandı mı?
2026 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı, akademik kariyer hedefi olan ve yabancı dil puanı engelini aşmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi ile birlikte YÖKDİL/2 oturumunun tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? YÖKDİL/2 başvuru ve sonuç açıklama tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde.
2026 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı, akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil puanı gereksinimini karşılamak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YÖKDİL/2 oturumu için sınav tarihi ve başvuru sürecine dair ayrıntılar da gündeme geldi. Peki, YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? Başvuru ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın 2026-YÖKDİL/2 oturumu, 02 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
YÖKDİL 2 BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHLERİ
2026 YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 – 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru işlemleri ise 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilebilecektir. Sınavın ardından adaylar, sonuçların 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanmasını bekleyecek.