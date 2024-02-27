'Yoklar' projesi Borusan Müzik Evi'nde

Mimarlık ve restorasyon eğitimini müzikle birleştiren Başak Yavuz ile resim eğitimini, sinema deneyimi ve sahne tasarımlarıyla birleştiren yönetmen Serdar Yılmaz, disiplinlerarası üretimdeki akışkanlığı performans ve tasarım aracılığıyla araştırdıkları “Yoklar”, 1 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor.

Başak Yavuz-Serdar Yılmaz

Dünya insanlığının bölünmüşlüğünden yola çıkan “Yoklar”, anlamını arayan modern insanın, elindeki cevaplara doğru soruları bulabilmek için çıktığı yolculuğunda yaşadığı mücadeleyi anlatıyor.

Nova Muzak serisinin 38.’sinde iki ayrı konser müzikseverleri bekliyor

2 Mart Cumartesi günü Borusan Müzik Evi’nde arka arkaya iki konser müzikseverleri bekliyor. Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen 38. Nova Muzak serisinde iki ayrı konser peş peşe dinleyiciyle buluşurken saat 21.00’de Kamilya Jubran ve Werner Hasler (WA), 22.15’te ise Attila Csihar (Void Ov Voices) sahnede olacak.

Serinin ilk konserinde sahnede olacak iki isim, müzisyen, besteci, deneysel ve alternatif Arap müzik sahnelerinin en saygın isimlerinden Jubran ve onunla 20 yıldır müzik ortağı olan besteci, başarılı trompetçi ve deneyimli elektronik müzisyen Hasler. 2 Mart akşamı, olgun, dokunaklı ezgileri, huzur dolu ve büyüleyici ezgileriyle ve hiçbir şeyi dramatize etmeyen ya da şekerle kaplamayan bir anlayışla müziklerini Borusan Müzik Evi dinleyicileriyle paylaşmaya geliyorlar.

Saat 22.15’te başlayacak konserdeki sanatçı ise kariyerine kült black metal toplulukları Tormentor ve Mayhem’de yer almış Attilla Csihar. Metal müziğinde bir klasik olarak kabul edilen albüm De Mysteriis Dom Sathanas’ın vokalisti olarak tarihe geçen Attila, bu konserde, Void Ov Voices isimli, sadece kendi sesinden oluşan solo albümünü müzikseverlerle buluşturacak.

BİFO, Rus müziğinin usta bestecilerinden eserler seslendirecek

7 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Rus müziğinin usta bestecilerinden üçünün, Prokofyev, Mussorgski ve Çaykovski’nin eserlerinden bir seçki sunacak. Konserin solisti, keman için düzenlenen en prestijli yarışmalardan biri olan Uluslararası George Enescu Yarışması’nın birincisi Valeriy Sokolov. Başarılı kemancının Prokofyev’in 2. Keman Konçertosu’nu yorumlayacağı konserde ayrıca BİFO, Mussorgski’nin Çıplak Dağda Bir Gece ve Çaykovski’nin Francesca da Rimini başlıklı yapıtlarını seslendirecek.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor

Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. 3 Mart Pazar günü saat 11.30’da müzikseverleri iki konser yayını bekliyor. Bir Borusan Quartet klasiği olarak Piazzolla ile Yeni Yıl Konseri başlıklı konserde, tangonun büyük ustası Astor Piazzolla’nın yapıtları, Borusan Quartet’in ustalıklı yorumuyla bir kez daha birleşiyor. borusansanat.tv’de aynı gün ve saatte BİFO ile İtalyan Opera Esintisi başlıklı konser de yayında olacak. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun, gecenin konuk solisti Fatma Said ile bir araya geldiği ve Mozart, Verdi, Rossini ve Respighi’nin yapıtlarını seslendirdiği bu konser, 3 Mart Pazar saat 11.30’da borusansanat.tv’den izleyicilere ulaşacak.

Saat 11.00-11.30 arasında Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi kaydı ekranlarda olacak.

Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.