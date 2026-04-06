Yoko Ono sergisi, haziranda Sakıp Sabancı Müzesi’nde

İspanya’nın León kentindeki MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) iş birliğiyle hazırlanan Yoko Ono: Insound and Instructure sergisi, MUSAC’taki gösteriminin ardından Akbank’ın katkılarıyla, İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

Yoko Ono’nun 1960’lardan bugüne uzanan ve şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan eserlerini bir araya getiren sergi, sanatçının ‘izleyici katılımını’ merkeze alan yaklaşımına odaklanıyor. Ono’nun zihinsel ve fiziksel katılıma dayanan üretimleri, izleyiciyi edilgen konumdan çıkararak, sürecin aktif bir parçası olarak konumlandırıyor.

Sergide, Ono’nun sanat tarihine damga vuran Grapefruit, Cut Piece, Sky Ladders ve Mend Piece gibi erken dönem yapıtların yanı sıra 1990’lardan itibaren gerçekleştirdiği büyük ölçekli enstalasyonlar ve izleyiciyle birlikte tamamlanan katılımcı çalışmalar da yer alacak.

SSM’de açılacak Yoko Ono: Insound and Instructure; Londra Tate Modern, Berlin Gropius Bau ve Chicago Museum of Contemporary Art’ta sanatseverlerle buluşan Music of the Mind ile birlikte, Yoko Ono’nun sanat pratiğini son yıllarda en kapsamlı biçimde ele alan iki önemli sergiden biri olarak konumlanıyor.

MUSAC ve SSM’yi aynı üretim sürecinde buluşturan ve SSM’nin uluslararası iş birliklerine dayalı yaklaşımının güncel bir yansıması olan sergi, 25 Haziran 2026’dan itibaren altı ay süreyle, Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.