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        Haberler Gündem Güncel Yol verme kavgası: Yol bakım aracıyla önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbettiler | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgası: Yol bakım aracıyla önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbettiler

        İstanbul Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yol bakım aracıyla trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darbetti. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:01
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        Ümraniye'nin Dudullu Mahallesi'nde İddiaya göre, İBB'ye ait yol bakım aracındakiler ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

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        Tartışmanın ardından yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti.

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        Araçtan inen üç kişi, otomobilin sürücüsünü darbetmeye başladı.

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        Saldırı çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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        Saldırı anı ise güvenlik kameraları ile çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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        #istanbul ümraniye
        #ibb
        #kavga
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