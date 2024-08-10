Yol verme kavgası: Yol bakım aracıyla önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbettiler
İstanbul Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yol bakım aracıyla trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darbetti. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 10.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:01
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Ümraniye'nin Dudullu Mahallesi'nde İddiaya göre, İBB'ye ait yol bakım aracındakiler ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
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Tartışmanın ardından yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti.
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Araçtan inen üç kişi, otomobilin sürücüsünü darbetmeye başladı.