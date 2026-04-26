Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.409,07 %0,51
        DOLAR 45,0103 %0,08
        EURO 52,7574 %0,30
        GRAM ALTIN 6.815,04 %0,53
        FAİZ 40,15 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 109,53 %0,48
        BITCOIN 77.945,00 %0,58
        GBP/TRY 60,9560 %0,49
        EUR/USD 1,1722 %0,33
        BRENT 105,33 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 11.142,59 %0,53
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yolcu kapasitesi 400 milyona yaklaştı

        Yolcu kapasitesi 400 milyona yaklaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu kapasitesi 400 milyona yaklaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye’nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti.

        Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26’dan 58’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığını dile getirerek “Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını belirtti. Uçak trafiğinde de benzer bir sıçrama yaşandığını ifade eden Uraloğlu, “Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800’ü aştı.” bilgisini paylaştı.

        Türkiye’nin havacılıkta sadece kapasite değil, küresel sıralamalarda da önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, “Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa’da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik” ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 626’dan 2 bin 218’e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150’den 800’e ulaştığını belirtti. Havayolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini söyledi.

        Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60’tan 356’ya ulaştığını kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81’den 175’e çıktığını belirtti. Uraloğlu, “Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani, bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor” dedi.

        PİST UZUNLUĞU 241 KİLOMETREYİ AŞTI

        Uçak park pozisyonlarının 332’den 1.739’a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215’ten 589’a çıktığını belirten Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor.” diye konuştu.

        Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı bu kapasitenin sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Formula 1 Türkiye'ye geri döndü

        Formula 1 yarışları uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. 5 sezon boyunca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışları, yarattığı ekonomik büyüklük ile dikkat çekiyor....
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!