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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu! | Son dakika haberleri

        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!

        Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında, "Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız" dedikten sonra yolcular arasında paniğe neden olduğu suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan 39 yaşındaki Gediz Solgançok, 10 ay hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:21
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        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
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        Kayseri'de olay, 15 Haziran 2023'te Kocasinan ilçesindeki Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı.

        "UÇAĞINIZI BOMBALAYACAĞIZ" DEDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok (39), uçağa bindiği sırada kabin amirine, "Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız" dedi.

        YOLCULAR TERÖR PANİĞİ YAŞADI

        Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı.

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        10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "TAMAMEN MİZAÇ AMAÇLI YAPTIM"

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. İlk duruşmada, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı.

        "SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

        Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" diyen Gediz Solgançok, TCK'nın 270/1 maddesi gereğince 'Suç üstlenme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        VERİLEN HÜKÜM GERİ BIRAKILDI

        Daha sonra tutuksuz sanığa, yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 'iyi hal' indirimi uygulandı. Solgançok 10 ay hapse mahkum edilirken, verilen hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

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        #kayseri
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