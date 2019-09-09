Alman bir girişim olan Volocopter, Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Group ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 'uçan taksi' geliştiren Volocopter, Geely başta olmak üzere bir grup yatırımcıdan 85 milyon dolarlık finansman sağlayarak uçan taksilerini Çin'e getirecek.

Alınan yatırımın, hava taksileri ticarileştirmede kullanılacağı ve araçların 3 yıl içinde operatif hale gelmesi için harcanacağı belirtildi.

Geely’nin Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, yaptıkları yatırımın gelecek vizyonlarını yansıttığını aktararak, Geely'nin otomobil üreticisinden mobilite teknolojilerine doğru evrildiğini söyledi.

DİKEY İNİŞ YAPABİLİYOR

Li Shufu, "Volocopter'in hava taksilerine yaptığımız yatırım ile, elektrikli araçlar ve yeni mobilite servisleri konusunda büyük bir adım attık" dedi.

Volocopter, bir süredir elektrikle çalışan ve dikey iniş/kalkış yapabilen insanlı hava aracı üzerinde çalışıyor.

Şirketin son yatırım turuna liderlik eden Geely'nin 55.1 milyon dolarlık yatırıma imza attığı bildirilirken, Alman otomotiv devi Daimler'in de yatırımcılar arasında yer aldığı kaydedildi.