Yoldaki çukurlara çiçekli tepki

Adana'da bir grup genç, yolların köstebek yuvasına dönmesin tepki için çukurlara dikti.

İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde ara sokaklar başta olmak üzere birçok ana caddede yol sorunu yaşanıyor. İlçedeki yollar adete köstebek yuvalarına dönerken bu durum vatandaşları da mağdur ediyor.

İlgili belediyelere ulaşamadıklarını belirten vatandaşlardan bir grup genç, belediyelerin çukurlu yollarına çiçek dikip tepki gösterdi.

Bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan gençlere binlerce kişi destek verdi.