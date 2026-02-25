Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu 9’uncu kilometrede meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden O.U. (31) yönetimindeki otomobil, yolun 9’uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan T.T. (24) ve oğlu G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Fotoğraf: DHA