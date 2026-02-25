Canlı
        Haberler Gündem Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu: 3 yaralı

        Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu: 3 yaralı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya savrulduğu kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Giriş: 25.02.2026 - 21:38
        Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu 9’uncu kilometrede meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden O.U. (31) yönetimindeki otomobil, yolun 9’uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

        Kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan T.T. (24) ve oğlu G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

