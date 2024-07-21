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        Haberler Gündem Güncel Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğa isabet etti | Son dakika haberleri

        Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğa isabet etti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilde babasını bekleyen 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olaya tepki göstererek, duyarlılık çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:52
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        Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğa isabet etti
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        VALİDEN DUYARLILIK PAYLAŞIMI

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya tepki göstererek, "Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi'nde 4 yaşında bir çocuğumuz başından mermiyle vurularak yaralandı. Hasta olan çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczaneye giden babası aracına döndüğünde çocuğunun aracın tavanından giren bir mermiyle başından yaralandığını gördü. Havaya silah atmak gibi sorumsuz bir davranışla insanların hayatını tehlikeye sokan, yaralanma, can ve mal kayıplarına sebep olan kişilere hep birlikte 'dur' diyelim. Toplum hayatının kurallarına uymayanları lütfen 112'ye bildirelim." ifadelerini kullandı.

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        #yorgun mermi
        #Şanlıurfa
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