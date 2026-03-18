Yörük Türkmen Derneği'nden belediyeye bağış

Aydın'ın Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay, İncirliova Belediyesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Bağışlanan tekerlekli sandalye Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu ve Polat Tanrıkulu ile Sosyal Hizmetler Koordinatörü Gülşah Çağlar tarafından teslim alındı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen bağışın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı belirtilerek, Serkan Ay'a duyarlılığından dolayı teşekkür edildi.

Yetkililer, bu tür desteklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, hayırsever vatandaşların katkılarının önemine vurgu yaptı.