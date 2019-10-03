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YouTube geçmişi otomatik olarak nasıl silinir?

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Google'ın video platformu YouTube’a, izlenilen videoları ve yapılan aramaları otomatik olarak silme seçeneği geldi. Bu yeni özellikle YouTube geçmişi otomatik olarak nasıl silinir? İşte cevabı...

YouTube geçmişi

Kullanıcı gizliliği alanındaki çalışmalarını artıran Google, YouTube için yeni bir özelliği devreye aldı. Buna göre artık YouTube arama geçmişi otomatik olarak silinebilecek.

Kullanıcılar, YouTube’ta izledikleri videoları ve aramalarını belirledikleri süre sonunda silinmesi için ayarları otomatik hale getirebilecek.

ADIM ADIM NASIL YAPILIR?

Bu özelliği aktif hale getirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

“Google Etkinliğim” (myactivity.google.com) bölümüne girip, “YouTube Geçmişi”ne girin. 

“Otomatik olarak sil” seçeneğine tıklayın.

Bu bölümde YouTube geçmişi verilerinizin ne kadar süreyle saklanacağını seçin.

YouTube geçmişini silmek için kullanıcılara 3 seçenek sunuluyor. Bu seçenekler ise şunlar:

1- Ben silene kadar saklansın

2- 18 ay süreyle tut daha sonra otomatik olarak sil

3- 3 ay süreyle tut daha sonra otomatik olarak sil

Bu üç seçenekten birini seçip, ardından “Sonraki”ne tıklayıp, “Onayla”yın.

YouTube, daha önce izlediklerini hatırlatmak, izlenilen videoları bir daha önermemek ve önerilerde bulunmak için kullanıcıların geçmişini kullanır. Bu özellikler, kullanıcı geçmişini açık tuttukça aktif olarak çalışıyor.

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