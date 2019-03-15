YouTube hesabı nasıl açılır?

YouTube'da oturum açmak için Google Hesabına ihtiyacınız vardır. Bir Google Hesabı, Youtube ile birlikte; gmail, blogger, haritalar gibi tüm Google ürünlerinde çalışır.

Google Hesabı açtığınızda Google'ın diğer hizmetlerinden de yararlanma şansı yakalıyorsunuz.

Daha önce Google ürünlerinin herhangi birinde oturum açtıysanız, doğal olarak bir Google Hesabına da sahip oluyorsunuz. Oturum açmak için bu ürünlerde kullandığınız e-posta adresini girin. Google Hesabınız yoksa YouTube özelinde bir hesap oluşturabilir, böylece diğer Google ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.

GOOGLE HESAPLARI VE YOUTUBE HAKKINDA BUNLARA DİKKAT EDİN!

Google Hesapları ve YouTube hakkında unutmamanız gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

- YouTube'da Google Hesabınızla oturum açarsınız. YouTube'da oturum açmak için Google Hesabınızın e-posta adresini ve şifresini girin.

- YouTube'a kaydolduktan sonra başka bir Google hizmetinde Google Hesabınızda oturum açarsanız YouTube'u ziyaret ettiğinizde oturumunuz otomatik olarak açılmış olur.

- Google Hesabınızı silerseniz YouTube verileriniz; tüm videolar, yorumlar ve abonelikleriniz dahil olmak üzere silinir.

- Google Hesabınızı silebilmeniz için YouTube dahil tüm Google hizmetlerindeki verilerinizin kalıcı olarak silineceğini anladığınızı onaylamanız gerekir.

- YouTube'da Google Hesabınızla oturum açtığınızda; videoları beğenme favorileri Kaydetme kanallara abone olma daha Sonra İzleme izleme Geçmişi videoları işaretleme gibi birçok YouTube özelliğinden yararlanabilirsiniz.