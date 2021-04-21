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YouTube'un çocuklar için geliştirdiği YouTube Kids nihayet Türkiye'de

Dünyanın 2015 yılında kullanmaya başladığı YouTube’un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, 6 yıl gecikmeli olarak Türkiye’ye geldi. İşte bugünden itibaren artık Türkiye’de de iOS, Android ve web üzerinden erişilebilen YouTube Kids’in özellikleri...

DUYURULDU! Son dakika: YouTube Kids Türkiye’de kullanıma açıldı! Haberler
YouTube Kids Türkiye’de!
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Google’ın video platformu YouTube’un bundan tam 6 yıl önce (15 Şubat 2015 tarihinde) kullanıma açtığı YouTube Kids uygulaması nihayet Türkiye’de. iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play’de yerini alan YouTube Kids, 21 Nisan 2021 itibariyle Türkiye’de de kullanıma açıldı.

YouTube’dan ayrı bir platform olan YouTube Kids’in iOS ve Android uygulamalarının yanısıra kendine özel bir web sitesi (https://www.youtubekids.com/) de bulunuyor.

Bugüne kadar106 ülkede 44 farklı dilde aileler ve çocuklar tarafından kullanılan YouTube Kids (YT Kids) tamamen çocuklara özel hazırlanan ayrı bir uygulama olma özelliği taşıyor.

YOUTUBE KIDS’DE NELER VAR?

Daha güvenli bir dijital deneyim sunmayı amaçlayan YouTube Kids uygulaması, çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını kendi başlarına keşfederken, ebeveynlerin de onlara rehberlik etmesine aracılık ediyor.

Çocuklar, YouTube Kids’de yer alan kategorilerde bulunan kanallar ve çalma listeleri ile yeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor. YouTube Kids altında yer alan çeşitli kategorilerden bazıları şöyle: Öğrenme & Hobiler, Sanat & El Sanatları, YouTuberlar & Aile Vloggerları, Müzik & Dans, Oyuncak & Oyun.

8 FARKI PROFİL OLUŞTURULABİLİYOR

Çocuğunuza özel kişisel profil oluşturulabilen YouTube Kids’te, oturum açarak 8 adede kadar çocuk profili oluşturulabiliyor. Bu profillerin her biri farklı içerik, video önerileri ve ayarlara sahip olabiliyor.

YAŞA GÖRE 3 FARKLI MOD

Çocukların yaşına uygun içerik düzeyini seçme imkanı veren YouTube Kids’te, bunun için 3 farklı mod bulunuyor: 4 yaş ve altı çocuklar için tasarlanan “Okul Öncesi Modu” yaratıcılığı, eğlenceyi, öğrenmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden videoları içeriyor. “Küçük Modu”, 5-7 yaş arasındaki çocukların şarkı, çizgi film ve el sanatları gibi çeşitli konulardaki ilgi alanlarına odaklanıyor. “Büyük Modu” ise 8-12 yaş arasındaki çocuklara, popüler müzik ve oyun videoları gibi ek içerikleri sunuyor.

REKLAM VAR AMA...

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre YouTube’ta olduğu gibi YouTube Kids’de de reklamlar yer alıyor. Ancak şu anda yalnızca yayın içi video reklam biçimi kabul edilen YouTube Kids’deki reklamlar daha sıkı bir denetimden geçiyor. Tüm reklamlar açık şekilde “reklam” olarak işaretleniyor, web sitelerine veya ürün alışveriş sitelerine tıklama ile erişim sağlanmıyor.

YouTube Kids’in destek sayfasında yer alan bilgilere göre YouTube Kids'de ilgi alanına dayalı reklamlar da yasak. YouTube Premium aboneliği olanlar için YouTube Kids’in de reklamsız olarak kullanılabileceğini belirtelim.

İÇERİKLERİ SİZ ONAYLAYIN

Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için, çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyorlar. Ardından karşılarına, arasından seçim yapabilecekleri bir kanal, koleksiyon ve video yelpazesi çıkıyor. Koleksiyonlar, "Yalnızca Onaylı İçerik" modunu kullanırken çocukların izleyebileceği içerikleri seçmekte kullanılabiliyor.

Ebeveynler, Koleksiyonlar ile YouTube’un iş ortakları ve YouTube Kids ekibinin bilim, müzik, öğrenme, okuma gibi konulara göre gruplandırılmış kanal seçkilerini onaylayabiliyor. Çocuklar bu modda uygulama içinde arama yapamıyor. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda çocukların görmesi istenen içerikler yaş grubuna göre de belirlenebiliyor.

ARAMA FONKSİYONUNU KAPATMA SEÇENEĞİ

Çocukların deneyimini daha kısıtlı içerikler ile sınırlandırmak isteyen anne-babalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak “Arama” fonksiyonunu kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar video araması yapamıyor ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sınırlandırılıyor.

‘İZLEMESİN’ DEDİĞİNİZ VİDEO VE KANALLAR ENGELLENEBİLİYOR

YouTube Kids uygulamasında gördüğünüz içerikleri, uygulamada oturum açıp çocukların izlemesini istemediğiniz video veya kanalları engelleyerek kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir video veya kanal engellendiği takdirde, YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında söz konusu video artık görünmüyor.

Fikrinizi değiştirdiğinizde ise engellenmiş video ve kanalları dilediğiniz zaman temizleyebiliyorsunuz. Ancak engellenen bir videonun, başka bir kanal tarafından yüklendiği takdirde uygulamada erişilebilir hale gelebileceğini unutmamak da gerekiyor.

ZAMANLAYICI İLE EKRAN SÜRESİNİ AYARLAMA

YouTube Kids’te yer alan “dahili zamanlayıcı”, çocuklara izleme süresinin bittiğini söyleyerek ekran karşısında geçirilen süreyi kısıtlamaya imkan veriyor. Oturum sona erdiğinde, zamanlayıcı, “Zamanın doldu” alarmı görüntüleyerek uygulamayı durduruyor. “Kilit” simgesine tıklayıp, ardından “zamanlayıcı”yı seçip, kaydırmalı çubuğu kullanarak, sınır belirlenebiliyor.

NE İZLEDEĞİNİ GÖRÜN

İzleme geçmişi üzerinden çocukların neler izlediği ve en son keşfettiği, ilgi alanları kontrol edilebiliyor. Ana sayfada sol altta gözüken minik tabela işaretine tıklayarak, çocukların izlediği videoları görülebiliyor.

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