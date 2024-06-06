Yozgat'a 280 milyon dolarlık maden yatırımı

Yenipazar bölgesinde kurulacak polimetalik maden projesinde, arazinin henüz yüzde 90'ı keşfedilmedi. Önemli bir keşif potansiyeli bulunan alanda CVK Madencilik, devasa bir polimetalik maden işletmesi kurmaya hazırlanıyor. Maden sahasında; altın, bakır, kurşun, çinko ve gümüş çıkarılıp işlenecek. CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, projeyle bölgesel kalkınmaya da katkı sağlanacağını belirtti.

YILDA 2,2 MİLYON TON CEVHER İŞLENECEK

Yenipazar Maden Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, yılda yaklaşık 2,2 milyon ton cevher işlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda; tahmini olarak yılda 500 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefler arasında.