Moskovalılar ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Yozgat Blues', Moskovalılar ile buluştu

Yunus Emre Enstitüsü, Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği, Ercan Kesal, Ayça Damgacı ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı 'Yozgat Blues'u Moskovalı sinemaseverlerle buluşturdu

'Yozgat Blues', Moskovalılar ile buluştu
Moskovalılar ile buluştu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında ayın filmi 'Yozgat Blues' oldu. Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği dramatik komedi filmi, salgın tedbirleri çerçevesinde salonda yerlerini alan Moskovalı sinemaseverlerden tam not aldı.

Ercan Kesal, Ayça Damgacı ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı 'Yozgat Blues'un gösterim öncesi açıklamalarda bulunan Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş Suca, "Pandemi şartlarına rağmen son dönemde üç Türk filmini daha Moskovalı sinemaseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gereken önlemlere özenle uyularak Türk sinemasının seçkin eserlerini Moskovalı izleyicilerin beğenisine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gösterimi gerçekleştirilen Türk filmlerine, sinemaseverler büyük ilgi gösteriyor. Salgın koşullarında belirlenen önlem ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen gösterimlere ülkenin tarihi sinema salonlarından Dom Kino sineması ev sahipliği yapıyor.
Yıl boyu devam etmesi planlanan etkinlikte gösterilen filmler Rusça alt yazılı olarak Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aytaç Arman anılıyor
KÜLTÜR-SANATAytaç Arman anılıyor
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXIX (Selçuklu Kervansarayları Denizli - Doğubayazıt Güzergâhı)
KÜLTÜR-SANATKültürel gelişimde rol oynadılar
Sinema salonları yeni filmleri bekliyor
KÜLTÜR-SANATErtelendi ama...
Van Gogh´un sergilenmemiş eseri açık artırmada
KÜLTÜR-SANATVan Gogh´un sergilenmemiş eseri açık artırmada
Sinema salonlarının kapalı kalması kararı 1 Nisan'a kadar uzatıldı
KÜLTÜR-SANATSinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı
Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATMilli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVIII (Sardes Antik Kenti ve Bin tepeler Lidya Tümülüsleri)
KÜLTÜR-SANATZengin Kârun'un memleketi
Son dakika Fevzi Genç anlattı: Yüzde yüz fikir birliğine varıldı
KÜLTÜR-SANATKorkunç bir zarar
Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu
KÜLTÜR-SANATAkbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu
İngiltere'de 17 Mayıs'ta açılması bekleniyor
KÜLTÜR-SANAT17 Mayıs'ta açılması bekleniyor