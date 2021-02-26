Moskovalılar ile buluştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında ayın filmi 'Yozgat Blues' oldu. Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği dramatik komedi filmi, salgın tedbirleri çerçevesinde salonda yerlerini alan Moskovalı sinemaseverlerden tam not aldı.

Ercan Kesal, Ayça Damgacı ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı 'Yozgat Blues'un gösterim öncesi açıklamalarda bulunan Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş Suca, "Pandemi şartlarına rağmen son dönemde üç Türk filmini daha Moskovalı sinemaseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gereken önlemlere özenle uyularak Türk sinemasının seçkin eserlerini Moskovalı izleyicilerin beğenisine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gösterimi gerçekleştirilen Türk filmlerine, sinemaseverler büyük ilgi gösteriyor. Salgın koşullarında belirlenen önlem ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen gösterimlere ülkenin tarihi sinema salonlarından Dom Kino sineması ev sahipliği yapıyor.

Yıl boyu devam etmesi planlanan etkinlikte gösterilen filmler Rusça alt yazılı olarak Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.