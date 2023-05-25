Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 831 sentetik uyuşturucu hap ve 186 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İl merkezinde ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 46 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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