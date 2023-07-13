Bozok Üniversitesi Akdağmadeni'nde salep orkidelerinin türlerini belirliyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesince, Akdağmadeni ormanlık alanlarında doğal ortamda yetişen orkide bitkisi (salep orkidesi) türlerinin tespiti yapılıyor.

Akademisyenler, Akdağmadeni Belediyesinin başvurusu üzerine 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan Akdağmadeni salebinin yapıldığı yumrulu orkideler üzerinde çalışma başlattı.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Tuğba Kılıç, Akdağmadeni ormanlarında gazetecilere, bölgesinin salep orkideleri bakımından önemli ve zengin olduğunu söyledi.

Soğanlı bitkilerin yayılımını ve dağılımını gördükten sonra hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bitkilerin tanımlanması konusunda üniversitenin çalışma başlattığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu bölgede daha önce yaptığımız keşiflerle soğanlı bitkilerin çok fazla yayılış gösterdiğini gördük. Salep orkideleri bu bitkilerden en önemlileri arasında yer almaktadır. Akdağmadeni bölgesinde literatüre kaydolmuş 13 cinsten 40 türün varlığından bahsedilmekte ancak doğrulama gerekmekte. 16 orkide türünün toplayıcılar tarafından toplandığı ve salep yapımında kullanıldığı söylenmekte. Biz 16 türden şu ana kadar önceki çalışmalarla birlikte 11'ini tespit ettik. 40 türün tamamının tespitine yönelik çalışmalarımız sürmekte."

Kılıç, bölgedeki bazı türlerin endemik olduğunu vurgulayarak, "Salep orkideleri tohumunda endosperm bulunmaz. Endosperm bulunmadığı için embriyo tohumu besleyemez. Dolayısıyla bu bölgede tohumların mikoriza mantarlarıyla ortak yaşam sürerek neslini devam ettirmesi, bu alanda korunması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kılıç, Akdağmadeni bölgesindeki salebin, bu bitkininin kalitesini gösteren glikomannan oranı bakımından da zengin olduğunu sözlerine ekledi.