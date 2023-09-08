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        Yozgat'ta hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı

        Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hüküm giyen bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:49
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        Yozgat'ta hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan aranan G.M.P'nin otobüsle yolculuk yaptığını tespit etti.

        Ekipler, Boğazlıyan ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları otobüste söz konusu kişiyi yakaladı.

        Hakkında çeşitli hırsızık suçlarından 22 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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