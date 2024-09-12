Sorgun Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi hizmete açıldı.

Merkezin açılış törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Milletvekilleri Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kursu verileceğini ifade ederek, "Kurslar sayesinde kadınlarımız hem meslek edinecek hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak. Amacımız, burada üretilen ürünleri satıp aile ekonomisine destek sağlamak. Bizler de Valilik olarak destek olacağız. Tabii sadece meslek eğitimi değil, aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair de eğitim verilecek.” dedi