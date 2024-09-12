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        Sorgun Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:36
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        Sorgun Aile Destek Merkezi hizmete açıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi hizmete açıldı.

        Merkezin açılış törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Milletvekilleri Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kursu verileceğini ifade ederek, "Kurslar sayesinde kadınlarımız hem meslek edinecek hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak. Amacımız, burada üretilen ürünleri satıp aile ekonomisine destek sağlamak. Bizler de Valilik olarak destek olacağız. Tabii sadece meslek eğitimi değil, aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair de eğitim verilecek.” dedi

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de merkezin hayırlı olmasını diledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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