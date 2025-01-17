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        Sorgun'da öğrenciler karnelerini aldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 14 bin 941 öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:40
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        Sorgun'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 14 bin 941 öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Agahefendi İlkokulu'nda törene katılan Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karneleri verdi.

        Öcal, AA muhabirine, ilçede toplam 14 bin 941 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

        2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öcal, "Öğrencilerimize güzel ve sağlıklı bir tatil dilerken, fedakarca çalışan 1092 öğretmen arkadaşımıza ve diğer personellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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