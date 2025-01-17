Sorgun'da öğrenciler karnelerini aldı

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öcal, "Öğrencilerimize güzel ve sağlıklı bir tatil dilerken, fedakarca çalışan 1092 öğretmen arkadaşımıza ve diğer personellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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