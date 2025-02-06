Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet güçleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.B.B. ve O.A. suçüstü yakalandı. M.B.B’nin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

O.A'nın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1900 TL'ye el konuldu. Aynı operasyon kapsamında S.Ö'nün ikametinde, iş yerinde ve üzerinde yapılan aramalarda da 6 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.