Yozgat'ta ilk iftar yapıldı

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kurulan iftar sofrasında ilk iftar dualarla yapıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Camisi alanında bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Akşam ezanın okunmasının ardından iftar programına katılanlar dualarla ilk iftarını açtı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, İslam alemine hayırlar getirir. Belediye olarak bu ayda çeşitli etkinlikler yapacağız. Ramazan boyunca Çapanoğlu Büyük Camisi önünde her gün bin kişiye iftar vereceğiz. Ayrıca 300 eve de yemek ulaştıracağız. Hemşehrilerimizle bir arada olacağız. İftar soframız, hayırseverlerimizin katkılarıyla kuruluyor. Böylece hayır yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmuş olacağız."