Yozgat'ta toplu iftar programı düzenlendi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toplu iftar programı gerçekleştirildi.

Terzili köyünde vatandaşlar, birlik ve beraberliği pekiştirip ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için başlattıkları toplu iftar geleneğini sürdürüyor.

Ramazan ayında tek iftar sofrası kurulan 40 haneli köyde yaklaşık 190 kişi iftarda bir araya geliyor.

Terzili Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, köy camisinin sosyal tesislerinde organize edilen iftar programı öncesi bir araya gelen vatandaşlar, sohbet edip ramazan ayının bereketini yaşıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan köy sakinleri, daha sonra dualarını edip teravih için camide buluşuyor.

Terzili Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ümit Sert, toplu iftar programını geçen yıl başlattıklarını söyleyerek, "Köylülerimizi bir ay boyunca tek sofrada buluşturuyoruz, birlikte orucumuzu açıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Şenol Acer ise birlik beraberlik içerisinde bayram havasında ramazan ayını geçirdiklerini belirtti.

Şeref Sert de köy halkı ile birlik ve beraberliklerini sağlamak için iftar sofrasında buluştuklarını ifade etti.

Toplu iftar programına katılamayan yaşlıların da iftar yemeklerini evlerine götürdüklerini dile getiren Sert, köylerinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek istediklerini söyledi.