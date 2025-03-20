Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Yozgat'ta konuştu:

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz partilerimizden ayrılmadık, partiler bizden ayrıldı. Biz hep aynı çizgideydik, parti değiştirmedik, bizim partilerimiz değişti." dedi.

Partisinin Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yozgat 1. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Ağıralioğlu, Yozgat’a tertemiz gelmeye çalıştığını söyledi.

Yozgat'tan giderken mesuliyetiyle gittiğini ifade eden Ağıralioğlu, gelirken de vatan ve devlet yükü getirdiğini belirtti.

Ağıralioğlu, ırmakları için ölen değil, kuruyan ırmakları yaşatma mesuliyetlerinin olduğunu vurguladı.

Memleketi Yozgat'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağıralioğlu, "Bu toprakların siyasi mesuliyet olarak benim omuzlarıma yüklediği aziz ve şerefli yükü taşıdığım, şerefimle geldiğim memleketimdeyim. Tembihlendim, şerefimle döndüm, tembihlendim şuurumla uğurlandım. Beni yetiştiren bu siyasal ahlaki iklimin içerisinde milletimi, Yozgat'ı mahcup edecek hiçbir işe buluşmadan geldim. Sizi utandıracak hiçbir işe bulaşmamış olmanın vakarı ile geldim." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Anahtar Partinin ümidini kaybetmişe, darda ve yolda kalmışa, çalışıp hakkını alamamışa, harmanda bereketini bulamamışlara umut olacağını kaydetti.

Kendisinin hep aynı çizgide olduğunu savunan Ağıralioğlu, "Sınırlardaki yükten hissesine güvenlik endişeleri düşmüş ve telaşa kapılmışa, bunları çözme iradesiyle yeniden memleket mücadelesine başlayabileceğim yerdeyim. Arkadaşlarımla geldim ve parti kurduk. Biz partilerimizden ayrılmadık, partiler bizden ayrıldı. Biz hep aynı çizgideydik, parti değiştirmedik, bizim partilerimiz değişti." ifadesini kullandı.

Kongrede, Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığına avukat Olgun Sadık Karaca seçildi.