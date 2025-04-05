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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:18
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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        R.K. yönetimindeki 06 CTU 188 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Kuyumcu köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.Ç, C.Ç, M.Ç. ve S.Ç, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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