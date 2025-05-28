Sorgun'da okul bahçesi ailelerin katılımıyla çiçeklendirildi

"Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızın zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hazırlandı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanan bu projeyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor."

Öcal, projeyle ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Sorgun Agahefendi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 30 öğrenci ve velisi okul bahçesini çeşitli çiçeklerle donatarak renkli bir görüntü oluşturdu.

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