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        Sorgun'da okul bahçesi ailelerin katılımıyla çiçeklendirildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemle Eğitim Yolculuğu" Projesi kapsamında, öğrenci ve veliler okul bahçesini çiçeklerle süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:31
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        Sorgun'da okul bahçesi ailelerin katılımıyla çiçeklendirildi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemle Eğitim Yolculuğu" Projesi kapsamında, öğrenci ve veliler okul bahçesini çiçeklerle süsledi.

        Sorgun Agahefendi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 30 öğrenci ve velisi okul bahçesini çeşitli çiçeklerle donatarak renkli bir görüntü oluşturdu.

        Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi" çerçevesinde hayata geçirildiğini belirtti.

        Öcal, projeyle ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızın zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hazırlandı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanan bu projeyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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