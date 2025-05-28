Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kale Mahallesi'nde S.B. ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.B, bıçakla M.K'yi göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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