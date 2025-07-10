Yozgat'ta orman yollarına yangınlara karşı tedbir amaçlı su dolu damacanalar bırakıldı

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseldiğine dikkati çekerek, vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Uygulama ile farkındalığın artırılması ve yangına ilk müdahalenin yapılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Milli Parkı ve Kirazlı Göleti çevresinde yürüttükleri çalışmalarda, olası yangınlara karşı vatandaşların hızlı müdahalede bulunabilmesi için 150 su dolu damacanayı belirli noktalara bıraktı.

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