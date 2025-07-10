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        Yozgat'ta orman yollarına yangınlara karşı tedbir amaçlı su dolu damacanalar bırakıldı

        Yozgat'ta orman yangınlarına karşı önlem amacıyla orman yollarının kenarına su dolu damacanalar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:13
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        Yozgat'ta orman yollarına yangınlara karşı tedbir amaçlı su dolu damacanalar bırakıldı
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        Yozgat'ta orman yangınlarına karşı önlem amacıyla orman yollarının kenarına su dolu damacanalar yerleştirildi.

        Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Milli Parkı ve Kirazlı Göleti çevresinde yürüttükleri çalışmalarda, olası yangınlara karşı vatandaşların hızlı müdahalede bulunabilmesi için 150 su dolu damacanayı belirli noktalara bıraktı.

        Uygulama ile farkındalığın artırılması ve yangına ilk müdahalenin yapılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseldiğine dikkati çekerek, vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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