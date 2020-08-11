Yozgat’ta bir köy karantina altına alındı

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Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyü karantina altına alındı.

Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı 339 nüfuslu 306 haneli Günyayla köyünde, Covid19 vakalarının çok sayıda vatandaşta görülmesi üzerine Çayıralan ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 14 gün süre ile karantina uygulaması başlatıldı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

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