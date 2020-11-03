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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğada kendiliğinden yetişiyor ve şifa dağıtıyor

İHA

Doğada kendiliğinden yetişiyor ve şifa dağıtıyor

Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor.
Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.
İç Anadolu Bölgesinde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gilaburu meyvesi, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.
Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca oldukça rağbet görüyor.
Yılda ortalama 30 ton üretimi yapılan gilaburu meyvesinin kilosu 7 liradan gilaburu meyvesinin suyunun litresi ise 25 liradan satışa sunuluyor.
Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapmaya başladıklarını söyleyen işletme sahibi Mustafa Kır, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor, gilaburu meyvesini burada alan tek firma biziz. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.
Gilaburu meyvesinin kasım ayında hasadına başlandığını söyleyen Kır, gilaburu suyunun hazırlanışını anlattı. Kır, “Çiftçilerimizden aldığımız gilaburu meyvelerini büyük bidonlara koyup üzerine su dolduruyoruz. Bunu da 3 ay boyunca karanlık odalarda muhafaza ediyoruz. Daha sonra içimine ve satımına ocak ayında başlıyoruz mayıs ayında bitiriyoruz. Gilaburu meyvesinin ham halinin 1 kilosunu 7 liraya suyunun litresini ise hazır bir şekilde 25 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.
Tesiste çalışan Adeviye Kır ise yaptığı açıklamada, “Gilaburu meyvesi Çandır ilçemizde yetişiyor. Çalılık ağaçlarda sulak yerlerde yetişir. 10. ve 11. aylarda hasadı yapılır. Gilaburu meyvesi ilk olarak güzelce yıkanır ve salamuraya konulur 3 ay bekledikten sonrada meyve suyu gibi tüketilir. Çok şifalıdır, tansiyon, şeker ve böbrek hastaları için çok faydalı” ifadelerine yer verdi.
Gilaburu üreticisi Şahin Şahin de, “Gilaburu oldukça şifalı bir bitkidir. Özellikle böbrek kumu ve taşı düşüren hastalar için oldukça faydalı bir bitkidir. Bu bitki sonbahar aylarında toplanır ve bidonlara konularak salamura yapılır. Bir kış boyu kapalı bir yerde bekletilir ve daha sonra suyunu sıkarak meyve suyu haline getiririz” dedi.

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